南灣聖荷西市一名初中教師,涉嫌性侵犯一名未成年學生被警方拘捕。

聖荷西警方於8月15日接獲舉報,曾在Hoover初中任教的教師Matthew Gonzalez涉及一宗性侵案件,受害人尚未成年。

疑犯之前曾在Willow Glen初中任教,也曾在聖荷西州立大學的兒童發展中心出任教學助理。

警方於10月2日在疑犯於Campbell市的住所將其拘捕,涉及的控罪包括向未成年兒童傳送有害物品,以及向未滿14歲兒童進行淫穢行為。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡聖荷西警方。

