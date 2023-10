【KTSF】

由於週四下午1時,舊金山(三藩市)市府大樓外面將會舉行聯邦參議員范士丹的追悼會,追悼會不會向公眾開放,市府大樓週四將會關閉,暫停提供親身服務,市政廣場附近一帶也會封路。

由於市府大樓週四不向公眾開放,受影響的部門主要包括County Clerk書記部門,這個負責為新人登記及證婚的部門,已通知所有原定週四結婚的新人改期。

另外,財政部以及估值官部門,週四也不提供親身服務,不過大家仍可以上網或打電話查詢。

市府大樓週四上午11時到下午3時將關閉所有出入口,而附近街道這段期間也不准行人及車輛進入,市府大樓將於星期五重新開放。

