【灣區新聞】市長馬漢提議在聖荷西北部公有土地設200個快建小屋（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西市長馬漢本週將市內的無家可歸問題正式列為緊急危機，週三馬漢提議在聖荷西北部一片公有土地上建設200個快建小屋。

馬漢說：「無家可歸的露宿者問題，答案就在我們的歷史書中，而且也就在我們眼前，就是要建造低成本，但提供尊嚴的庇護所，特別是在公有土地上，這樣我們就可以擴大規模，降低成本，並要求露宿者使用這些室內給予尊嚴的庇護。」

馬漢與副市長及兩位市議員，週三在聖荷西北部的Cerone Yard召開記者會，希望在這片空地上搭建200間臨時快建小屋，幫助改善市內的無家可歸問題。

但這片近30英畝的空地是由Santa Clara縣交通局VTA所有，日前雙方已討論將當中約5英畝的土地借給聖荷西市，但有VTA成員就反對，提出治安以及未來開發的考量，認為聖荷西應該尋找其他較適合的空地，也提議將200個快建小屋分散到市內不同的區域。

然而，馬漢週三反駁這項提議，指這麼做會拉高已經吃緊的預算，也拿治安數據指出，快建社區反而會幫助城市更安全，他認為Cerone Yard已經是最適合搭建快建屋的地點。

馬漢說：「這是我們看來最理想的地點，在過去四年裡我們已建造了其他六個快建社區。」

這200個快建小屋，是州長紐森在今年承諾以州的補助，來資助聖荷西應對無家可歸問題，但聖荷西遲遲無法敲定200間快建小屋的去處，馬漢也在本週將市內的無家可歸問題列為緊急危機。

VTA交通局將在週四投票決定這個快建社區是否將坐落在Cerone Yard。

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