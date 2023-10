【灣區新聞】市長馬漢提議在聖荷西北部公有土地設200個快建小屋（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西市長馬漢本週將市內的無家可歸問題正式列為緊急危機,週三馬漢提議在聖荷西北部一片公有土地上建設200個快建小屋。

馬漢說:「無家可歸的露宿者問題,答案就在我們的歷史書中,而且也就在我們眼前,就是要建造低成本,但提供尊嚴的庇護所,特別是在公有土地上,這樣我們就可以擴大規模,降低成本,並要求露宿者使用這些室內給予尊嚴的庇護。」

馬漢與副市長及兩位市議員,週三在聖荷西北部的Cerone Yard召開記者會,希望在這片空地上搭建200間臨時快建小屋,幫助改善市內的無家可歸問題。

但這片近30英畝的空地是由Santa Clara縣交通局VTA所有,日前雙方已討論將當中約5英畝的土地借給聖荷西市,但有VTA成員就反對,提出治安以及未來開發的考量,認為聖荷西應該尋找其他較適合的空地,也提議將200個快建小屋分散到市內不同的區域。

然而,馬漢週三反駁這項提議,指這麼做會拉高已經吃緊的預算,也拿治安數據指出,快建社區反而會幫助城市更安全,他認為Cerone Yard已經是最適合搭建快建屋的地點。

馬漢說:「這是我們看來最理想的地點,在過去四年裡我們已建造了其他六個快建社區。」

這200個快建小屋,是州長紐森在今年承諾以州的補助,來資助聖荷西應對無家可歸問題,但聖荷西遲遲無法敲定200間快建小屋的去處,馬漢也在本週將市內的無家可歸問題列為緊急危機。

VTA交通局將在週四投票決定這個快建社區是否將坐落在Cerone Yard。

