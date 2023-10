【全國新聞】聯調局呼籲長者提防「幽靈黑客」 有受害人被騙畢生積蓄（視頻）

【KTSF】

聯邦調查局(FBI)表示,最近出現「幽靈黑客」,專門向長者下手,騙徒會用巧妙的詭計,引受害人上當,騙走受害人大筆金錢,甚至畢生的積蓄。

FBI的發言人表示,「幽靈黑客」案件的騙徒會扮演不同角色,騙取受害人的信任,騙子首先會假扮網絡安全專家,透過電話、短訊、電郵,或者在網頁彈出視窗pop ups,告訴受害人他們的電腦被入侵。

騙徒聲稱可以提供幫助,說服受害人下載軟件讓他們遙控電腦,得手之後,再要求受害人打開銀行戶口,看哪個戶口出現問題,其實是看那個戶口的錢最多。

接著下來,冒充銀行職員的騙徒會聯絡受害人,告訴他們需要將錢轉移到一個“安全”的第三方戶口,指使事主透過電匯,提取現金或將錢財轉為虛擬貨幣,將錢轉到第三方,而通常是海外的收款人。

為了讓受害人更安心,騙徒還會冒充聯邦儲備局或聯邦政府的人員,寄出似乎是政府公函的電郵或信件,騙取事主的信任。

FBI指出,「幽靈黑客」的受害人,往往損失整個銀行戶口的錢,甚至畢生積蓄,包括退休儲蓄和投資戶口。

FBI提醒大家,不要點擊不請自來的視窗、短訊連結、電郵連結和附件,不要致電可疑的電話號碼,不要隨便下載軟件,不要讓陌生人控制自己的電腦,美國政府永遠不會要求大家透過電匯、虛擬貨幣或使用禮物卡和預付卡付錢。

