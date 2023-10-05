【全國新聞】聯調局呼籲長者提防「幽靈黑客」 有受害人被騙畢生積蓄（視頻）

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聯邦調查局（FBI）表示，最近出現「幽靈黑客」，專門向長者下手，騙徒會用巧妙的詭計，引受害人上當，騙走受害人大筆金錢，甚至畢生的積蓄。

FBI的發言人表示，「幽靈黑客」案件的騙徒會扮演不同角色，騙取受害人的信任，騙子首先會假扮網絡安全專家，透過電話、短訊、電郵，或者在網頁彈出視窗pop ups，告訴受害人他們的電腦被入侵。

騙徒聲稱可以提供幫助，說服受害人下載軟件讓他們遙控電腦，得手之後，再要求受害人打開銀行戶口，看哪個戶口出現問題，其實是看那個戶口的錢最多。

接著下來，冒充銀行職員的騙徒會聯絡受害人，告訴他們需要將錢轉移到一個“安全”的第三方戶口，指使事主透過電匯，提取現金或將錢財轉為虛擬貨幣，將錢轉到第三方，而通常是海外的收款人。

為了讓受害人更安心，騙徒還會冒充聯邦儲備局或聯邦政府的人員，寄出似乎是政府公函的電郵或信件，騙取事主的信任。

FBI指出，「幽靈黑客」的受害人，往往損失整個銀行戶口的錢，甚至畢生積蓄，包括退休儲蓄和投資戶口。

FBI提醒大家，不要點擊不請自來的視窗、短訊連結、電郵連結和附件，不要致電可疑的電話號碼，不要隨便下載軟件，不要讓陌生人控制自己的電腦，美國政府永遠不會要求大家透過電匯、虛擬貨幣或使用禮物卡和預付卡付錢。

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