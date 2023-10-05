【全國新聞】馬里蘭州Morgan州立大學發生槍擊案 5人受傷無生命危險

October 5, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(WBAL-TV 11 Baltimore / YouTube)

【KTSF 張擎鳳報導】

馬里蘭州Morgan州立大學校園週二晚發生槍擊案，有5個年輕人受傷，但無生命危險，警方暫時未有交代涉案槍手的情況，案件動機仍有待調查。

現場是Boltimore市東北部Morgan州立大學一棟宿舍大樓內，警方在週一晚10點宣布校園處於活躍槍手的情況，起初透露有多人受傷，後來證實一共有5人受傷，當中4個是學生，5人送院治療，他們都無生命危險。

警方一度警告該大學的學生與人員就地尋求掩護，由於當時校園有慶祝活動，有學生聽到槍聲，還以為是有人放爆仗，後來接到警方發出的就地掩護的通知，於是慌忙躲避，許多人向住後門方向走，場面混亂，有學生表示，看到子彈打中窗戶。

警方封鎖校園多個小時，特警進入校園搜查，警方週三透露，是兩班人發生衝突，其中兩人有槍，5個傷者都不是目標，而目標是另外一個人。

警方至今未有交代有關涉案搶手的情況，但認為案件不涉及種族因素，Morgan州立大學是傳統的非洲裔大學。

目前聯邦煙酒與火器局介入，協助Boltimore警方調查，Boltimore市長Brandon Scott要求國會採取行動，壓制槍械暴力。

Scott說︰「我們要有行動，特別要在國會層面有作為，以阻止下次槍擊在校園、教堂、超市發生，何時才受夠呢？何時才能讓美國人的生命福祉、美國大學生及眾多學生的教育福祉，凌駕美國人的槍械權益？」

根據槍械暴力檔案處的數據，今年至今美國的大學校園發生了17宗槍擊案，全國發生了531宗傷亡人數超過4個人的大型槍擊案。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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