【全國新聞】馬里蘭州Morgan州立大學發生槍擊案 5人受傷無生命危險

馬里蘭州Morgan州立大學校園週二晚發生槍擊案,有5個年輕人受傷,但無生命危險,警方暫時未有交代涉案槍手的情況,案件動機仍有待調查。

現場是Boltimore市東北部Morgan州立大學一棟宿舍大樓內,警方在週一晚10點宣布校園處於活躍槍手的情況,起初透露有多人受傷,後來證實一共有5人受傷,當中4個是學生,5人送院治療,他們都無生命危險。

警方一度警告該大學的學生與人員就地尋求掩護,由於當時校園有慶祝活動,有學生聽到槍聲,還以為是有人放爆仗,後來接到警方發出的就地掩護的通知,於是慌忙躲避,許多人向住後門方向走,場面混亂,有學生表示,看到子彈打中窗戶。

警方封鎖校園多個小時,特警進入校園搜查,警方週三透露,是兩班人發生衝突,其中兩人有槍,5個傷者都不是目標,而目標是另外一個人。

警方至今未有交代有關涉案搶手的情況,但認為案件不涉及種族因素,Morgan州立大學是傳統的非洲裔大學。

目前聯邦煙酒與火器局介入,協助Boltimore警方調查,Boltimore市長Brandon Scott要求國會採取行動,壓制槍械暴力。

Scott說︰「我們要有行動,特別要在國會層面有作為,以阻止下次槍擊在校園、教堂、超市發生,何時才受夠呢?何時才能讓美國人的生命福祉、美國大學生及眾多學生的教育福祉,凌駕美國人的槍械權益?」

根據槍械暴力檔案處的數據,今年至今美國的大學校園發生了17宗槍擊案,全國發生了531宗傷亡人數超過4個人的大型槍擊案。

