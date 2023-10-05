【全國新聞】代理眾議長麥亨利上任數小時已惹起爭議

【KTSF 黃侯彬報導】

國會眾議院新任代理眾議長麥亨利（Patrick McHenry）上任幾個小時，就做了一件引起爭議的事，而這件事被認為是會進一步衝擊眾議院兩黨關係，甚至可能影響共和黨明年的選情，到底他做了什麼？

麥亨利週二出任代理眾議長，他上任幾個小時就下令前任眾議長普洛西在24小時內，清空她在國會大樓裡的一個「隱蔽式辦公室」，以便他接管。

消息指，這個辦公室其實是個儲物室，國會大樓大概有上百個，絕大多數分配給參議員使用，只有少數幾個分配給眾議員。

普洛西隨即發表聲明，批評麥亨利趁著她人在舊金山（三藩市），參與加州聯邦參議員范士丹的喪禮工作期間發出這個命令。

她認為麥亨利此舉不符合眾議院的傳統，因為普洛西多年前在位時，就同意讓前任眾議長DannyHastert更大的辦公室空間，與無時間限制的使用。

普洛西也認為，眾議院有更多遠遠比這件事更重要的事項，等待麥亨利去處理。

網上輿論也有同感，不少網民直指這件事情凸顯了麥亨利的小器，不利他競選新議長。

此外，麥亨利此舉也被認為是只會加深兩黨的磨擦，往後如果他當選新議長，也不利他的立法工作。

目前麥亨利出任代理眾議長，這個職位屬於看守性質，主要是協調新議長的產生，而不是主導立法工作。

他也是現任眾議院財務委員會主席，他來自北卡萊納州，屬於保守派，之前曾出任眾議院共和黨的副黨鞭，他的黨團協調能力因此獲得同僚的肯定，他也是麥卡錫的盟友，在今年1月時不但提名麥卡錫出任眾議長，同時也大力為麥卡錫拉票，最後令麥卡錫克服重重障礙而當選，所以他被麥卡錫列為臨時代理眾議長人選的首位。

他如果競選新議長職位，面對的潛在勁敵，可能來自眾議院以外，這個潛在的勁敵是前總統特朗普，因為有眾議員提名特朗普，而特朗普本人也沒有拒絕。

眾議院並無規定禁止非議員出任眾議長，但有議員提醒共和黨人，指出他們自立的規矩，當中的第26條就列明，凡是涉及刑事案件，而可能面臨2年或以上刑期的人，都不能出任眾議長，官司纏身的特朗普一旦被定罪，就有可能不合條件出任眾議長。

目前眾議院的當務之急是盡快選出新議長，以便處理重大立法工作，尤其是聯邦政府的經費只能維持到11月中，而在代理議長看守期間，立法基本上是停頓。

共和黨聯邦眾議員Anthony D’Esposito說︰「令本議院休會，在我們應該審議撥款法案，並要讓本國獲支援及運行時，這無助任何人。」

民主黨人也呼籲共和黨同僚盡快結束內部混亂。

民主黨聯邦眾議員Annie Kuster說︰「有許多工作要做，我們需要快速行動，從共和黨團混亂中解決這情況。」

有議員建議，共和黨人如果同極端強硬保守派談不攏，就不如索性共同推舉少數黨領袖Hakeem Jeffries做議長，以便推進各項重大的立法議程。

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