【全國新聞】代理眾議長麥亨利上任數小時已惹起爭議

國會眾議院新任代理眾議長麥亨利(Patrick McHenry)上任幾個小時,就做了一件引起爭議的事,而這件事被認為是會進一步衝擊眾議院兩黨關係,甚至可能影響共和黨明年的選情,到底他做了什麼?

麥亨利週二出任代理眾議長,他上任幾個小時就下令前任眾議長普洛西在24小時內,清空她在國會大樓裡的一個「隱蔽式辦公室」,以便他接管。

消息指,這個辦公室其實是個儲物室,國會大樓大概有上百個,絕大多數分配給參議員使用,只有少數幾個分配給眾議員。

普洛西隨即發表聲明,批評麥亨利趁著她人在舊金山(三藩市),參與加州聯邦參議員范士丹的喪禮工作期間發出這個命令。

她認為麥亨利此舉不符合眾議院的傳統,因為普洛西多年前在位時,就同意讓前任眾議長DannyHastert更大的辦公室空間,與無時間限制的使用。

普洛西也認為,眾議院有更多遠遠比這件事更重要的事項,等待麥亨利去處理。

網上輿論也有同感,不少網民直指這件事情凸顯了麥亨利的小器,不利他競選新議長。

此外,麥亨利此舉也被認為是只會加深兩黨的磨擦,往後如果他當選新議長,也不利他的立法工作。

目前麥亨利出任代理眾議長,這個職位屬於看守性質,主要是協調新議長的產生,而不是主導立法工作。

他也是現任眾議院財務委員會主席,他來自北卡萊納州,屬於保守派,之前曾出任眾議院共和黨的副黨鞭,他的黨團協調能力因此獲得同僚的肯定,他也是麥卡錫的盟友,在今年1月時不但提名麥卡錫出任眾議長,同時也大力為麥卡錫拉票,最後令麥卡錫克服重重障礙而當選,所以他被麥卡錫列為臨時代理眾議長人選的首位。

他如果競選新議長職位,面對的潛在勁敵,可能來自眾議院以外,這個潛在的勁敵是前總統特朗普,因為有眾議員提名特朗普,而特朗普本人也沒有拒絕。

眾議院並無規定禁止非議員出任眾議長,但有議員提醒共和黨人,指出他們自立的規矩,當中的第26條就列明,凡是涉及刑事案件,而可能面臨2年或以上刑期的人,都不能出任眾議長,官司纏身的特朗普一旦被定罪,就有可能不合條件出任眾議長。

目前眾議院的當務之急是盡快選出新議長,以便處理重大立法工作,尤其是聯邦政府的經費只能維持到11月中,而在代理議長看守期間,立法基本上是停頓。

共和黨聯邦眾議員Anthony D’Esposito說︰「令本議院休會,在我們應該審議撥款法案,並要讓本國獲支援及運行時,這無助任何人。」

民主黨人也呼籲共和黨同僚盡快結束內部混亂。

民主黨聯邦眾議員Annie Kuster說︰「有許多工作要做,我們需要快速行動,從共和黨團混亂中解決這情況。」

有議員建議,共和黨人如果同極端強硬保守派談不攏,就不如索性共同推舉少數黨領袖Hakeem Jeffries做議長,以便推進各項重大的立法議程。

