麻省Holyoke市中心週四下午發生槍擊案,多人中槍,一名孕婦中槍,她的嬰兒出生後搶救無效死亡。

槍擊案發生在下午12點半左右,警方接獲多宗報案,以及ShotSpotter警報的通知有槍擊案發生,警方確認有多人中槍,其中包括一名孕婦在巴士上中槍。

孕婦被送往醫院,情況危殆,而孕婦的嬰兒出生後不治。

當局初步調查指,槍擊案的起因是街上有人發生爭吵後開槍,當地警方正在調查事件。

