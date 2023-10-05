【灣區新聞】舊金山警方拘非裔漢 涉嫌無故打傷坐輪椅亞裔老翁（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）警方拘捕一名60歲非洲裔男子，涉嫌星期日在Market街無故打傷一名86歲坐輪椅的亞裔老翁，疑犯同一段時間另外刺傷3名途人，其中包括一個亞裔男人。

警方表示，疑犯是60歲的舊金山居民Effrim Baker，他涉嫌在星期日早上7點多，在Market街夾Stockton街無緣無故襲擊、拳打一名86歲坐輪椅的亞裔老翁，導致他流血多處受傷。

之後在8點，警員接報幾個街口外的Market夾Battery街再發生一宗襲擊案，到場後發現一名受了刀傷的47歲亞裔男人。

事主表示，疑犯當時靠近他，並用不明物體刺傷他，之後沿著Market街逃去。

警方在之後幾分鐘內，在Market街夾Stockton街一帶，找到兩名同樣被刺傷的非洲裔男子，當局相信幾宗案件是同一人所為，警員在附近找到正離開現場的Effrim Baker，而他手上拿著一把摺刀，警方隨即將他拘捕。

警員發現Baker曾經意圖搶走其中一名事主的財物，警方以多項罪名拘留疑犯，其中包括襲擊、虐老、企圖謀殺和搶劫的罪名。

四名事主送院治理，沒有生命危險。

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