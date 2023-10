【灣區新聞】舊金山警方拘非裔漢 涉嫌無故打傷坐輪椅亞裔老翁（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕一名60歲非洲裔男子,涉嫌星期日在Market街無故打傷一名86歲坐輪椅的亞裔老翁,疑犯同一段時間另外刺傷3名途人,其中包括一個亞裔男人。

警方表示,疑犯是60歲的舊金山居民Effrim Baker,他涉嫌在星期日早上7點多,在Market街夾Stockton街無緣無故襲擊、拳打一名86歲坐輪椅的亞裔老翁,導致他流血多處受傷。

之後在8點,警員接報幾個街口外的Market夾Battery街再發生一宗襲擊案,到場後發現一名受了刀傷的47歲亞裔男人。

事主表示,疑犯當時靠近他,並用不明物體刺傷他,之後沿著Market街逃去。

警方在之後幾分鐘內,在Market街夾Stockton街一帶,找到兩名同樣被刺傷的非洲裔男子,當局相信幾宗案件是同一人所為,警員在附近找到正離開現場的Effrim Baker,而他手上拿著一把摺刀,警方隨即將他拘捕。

警員發現Baker曾經意圖搶走其中一名事主的財物,警方以多項罪名拘留疑犯,其中包括襲擊、虐老、企圖謀殺和搶劫的罪名。

四名事主送院治理,沒有生命危險。

