【台灣新聞】柯文哲結束快閃訪美行程 訪問矽谷期間解說兩岸政策（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣民眾黨總統參選人柯文哲週三晚在洛杉磯出席選哲之友會的成立大會,隨後就搭乘華航班機返台,結束五天快閃的訪美行程,對於外界關注柯文哲的兩岸政策,他在矽谷訪問期間,也做了詳細的說明。

柯文哲說︰「其實處理兩岸政策兩個字,deterrence(阻嚇)和communication(溝通),因為台灣還是要有足夠的自我防衛能力,因為你要是自我防衛能力不夠,根本沒有機會上牌桌,只是說在我們有足夠自我防衛能力之下,我們願意跟中國溝通,來減少台海戰爭的風險。」

柯文哲訪問史丹福校園與學生交流時,台海情勢與兩岸議題也是焦點之一,他提到台灣民眾黨會在藍綠之間找到一個平衡的政策。

柯文哲說︰「民進黨是跟中國關係太惡劣,這完全不來往,這一定不對的,那國民黨是這樣,其實從太陽花學運以後,國民黨跟大陸交往,一個很大的問題就是說,他失去台灣人民的信任,總是懷疑他們買辦啊幹甚麼,所以我們就是在完全不交往,跟太順從中國之間找到一個平衡這樣就可以了。」

談到兩岸政策,兩岸經貿過度依賴中國的問題,也是無法迴避的焦點。

柯文哲說︰「我們還是要尊重市場的規則,只是說在尊重市場規則的原則之下,對風險管理要怎麼做,要思考一下,包括現在美國跟中國也是一樣,一開始美國想要脫鉤,後來發現也沒辦法完全脫鉤,所以現在降低風險,還是一樣啦,遵守市場原則的條件之下,怎麼去做風險管理。」

至於台灣媒體持續關注的藍白合議題,柯文哲維持一貫的回應,表示從未聽到國民黨具體方案,於是他提出比民調方式,但未見國民黨接招。

柯文哲此行只是到舊金山以及洛杉磯,而他到洛杉磯的目的就是出席哲友會的活動,那麼舊金山為什麼不舉辦哲友會呢?我們也就此訪問了他的看法。

柯文哲說︰「沒有那麼多力氣在每個地方成立,像東京,我們日本也才一個而已,美南一個、美西一個、美東一個,這樣就好,我們是小黨,沒有辦法到處辦。」

至於會不會鼓勵海外支持者回台投票?柯文哲說,他主張發展不在籍投票。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。