【灣區新聞】柯文哲總結矽谷三天訪問 表示「天翻地覆的時代已經來臨」（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣民眾黨主席兼總統參選人柯文哲一行週二晚結束矽谷三天的訪問,前往下一站洛杉磯,柯文哲總結此行的收穫表示:「天翻地覆的時代已經來臨」。

柯文哲在矽谷第三天的行程仍然是滿檔,上午他到Mountain View參觀了AI教育機構Coursera,中午與Fremont市長高敘加(Lily Mei)餐敘,下午則是參訪Tesla,不過這些行程都不對外公開。

柯文哲這次參訪矽谷,特別重視AI科技如何改變產業,談到此行的收穫,柯文哲說︰「很清楚有一件事情,其實AI的出現已經革命性地改變整個社會,那教育只是其中一部份。」

他以週一和Silicon Schools Fund執行長和無名小站創辦人簡志宇交流,加上週二參訪Coursera的經驗,表示天翻地覆的時代已經來臨。

柯文哲說︰「整個老師在整個教育體系要做的事情也徹底改變,以前那種大堂課一個老師在上課,那個大概也會淘汰,所以應該這樣講啦,我們準備要應付一個天翻地覆的時代來臨,我們今天只是看到在教育現場,其實我相信在其他領域也是一樣。」

他又以週一參觀的史丹福大學校內國際學生人數佔比,談台灣高等教育必須提升,尤其是吸引國際人才。

柯文哲說︰「他的大學部大概有30%的國際學生,研究所的話大概40%,所以它都相當國際化,意思是說,它可以把全世界最優秀的人才吸引到這裡,所以矽谷每次在發展新技術到一個程度的時候,它馬上可以找到誰,把這個觀念實現,所以它表示在矽谷這個地方,儲存了很大的人才庫,我想這是我們台灣要去想的,因為我們在台灣連僑生都加進去,國際學生不到5%,表示說,台灣離國際化還有很長的距離。」

柯文哲週二還與父母來自台灣的Fremont市長高敘加餐敘,這是高敘加第二次與柯文哲會面。

高敘加說︰「我覺得今天是一個很好的機會,去保持這個聯絡、現在很重要,當我們審視全球政治所面臨的一些挑戰時,我認為在貿易方面,Fremont本週是製造業週,我們在Fremont擁有全加州最多的製造業職位,事實上,我們正在做各種參訪,一切進展順利,就以我們的基礎、與各國的合作,以及貿易合作而言,我認為這非常重要。」

高敘加指出,柯文哲週二參訪該市兩家公司,都是Fremont引以為豪的產業。

高敘加說︰「我想他會參觀Tesla,我非常感恩自從我擔任市長那年起,特斯拉員工從6千人增加到逾3萬,將近3.2萬員工,我了解到,他也會參觀Delta Electronics,我們也很自豪能成為美國四大,前四名最環保城市之一,實際上Fremont有全美最潔淨的硬件生產,由於我們在這方面的基礎,我認為這是很好的機會,讓我們有這個討論和交流。」

另外,針對台灣農業粉專Lin bay好油版主林裕紘揭發進口雞蛋弊端,爆出自導自演一事,台灣民眾黨除了譴責造假,柯文哲也回應關於黃國昌受到事件波及。

柯文哲說︰「我就說這個社會上,一定有假消息、假新聞,通常這樣啦,我們應該是譴責造假的人,不是譴責被騙的人。」

