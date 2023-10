【全國新聞】逾7萬Kaiser醫護員工發動罷工 為美國醫療業界最大型工潮

【KTSF 張擎鳳報導】

在幾個州內,數以萬計的Kaiser Permanente醫療公司的員工已經開始罷工,這是醫療業界有史以來最大型的工潮。

從週三早上開始,超過7萬5千名Kaiser Permanente的員工離開崗位開始罷工,這是美國歷來最大規模的醫護人員罷工。

門診藥劑師David Hawa說︰「我們面對一場人手短缺危機中的危機,它影響我們,進而影響病人。」

罷工的醫護人員說︰「我見過病人因人手短缺而死亡,他們希望我們不要吭聲,但我不再沉默。」

另一名罷工醫護人員說︰「尊嚴!尊重!更高的薪水。」

Kaiser Permanente工會聯盟呼籲提高薪資和更好的人手配置,他們通知公司,如果週六罷工結束前仍未達成協議,他們準備在11月發動另一次時間更長、強度更大的罷工。

電療技師James Bell說︰「我們提出了許多建議,試圖解決Kaiser人員短缺的問題,而現在Kaiser高層更關心的是他們的收益,而不是提供高品質的病患護裡。」

大約四成的員工正在罷工,Kaiser Permanente表示,已制定應急計劃,以便能夠繼續為其1,270萬會員和患者提供安全、高品質的護理服務。

Kaiser表示,公司在所有市場都制定了連續可行的詳細計劃,包括使用無工會代表的管理人員以及應急人員,另外,Kaiser所有的醫生都將隨時待命。

