【科技新聞】有食物科技新創公司希望透過「植物性脂肪」突破植物肉口感（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

現時有越來愈多人注重環境永續議題,當中也包括我們餐桌上的食材,而植物肉就成為替代動物肉品的選項,但植物肉過去不論是口感或味道,往往無法與動物肉相提並論,於是有食物科技新創公司就希望透過「植物性脂肪」,突破這個問題。

這一盤複合式台灣割包,夾著美味的五花肉,撒上香菜、花生、紅蘿蔔以及佐料,是不是看了就讓你食指大動。

但不知道觀眾朋友有沒有發現,這個割包的主角似乎有點不一樣,因為它其實是植物肉,也就是運用植物蛋白質所製成的「肉」品。

而與市面上許多植物肉不同之處,這個割包裡的植物肉,更是仿效了動物五花肉,會帶有的油花及脂肪,讓植物肉帶有肉品的香氣、口感、以及質地,因為開發這個植物肉的公司Lypid活優科技,就是專門在研究及開發「替代油脂」。

Lypid 共同創辦人黃仁佑(Jen-Yu Huang)說︰「我們都知道油是肉好吃的關鍵,所以我們認為植物肉要能好吃,最重要的就是這個油要有所突破。」

出席在南灣舉辦的一場食物科技論壇,黃仁佑是活優科技的創辦人之一,他在2022年榮登《富比士》雜誌30位30歲以下的精英榜。

黃仁佑說︰「其實現在的消費者,尤其是北美來說的話,很多人吃素的原因已很多元了,有些人是因為動物權益、也有些人是關心環境永續議題,其實大家,尤其是年輕族群,都是幾餐吃素,或者是有素食選項的時候吃素,所以不像是以往,或是以亞洲來說,比較宗教為主的關係。」

看準植物肉在未來的發展空間,以及為環境永續盡一份心力,活優科技獨家開發了PhytoFat純植物性的油脂,黃仁佑認為,要植物肉要有所突破,關鍵就在油脂。

黃仁佑說︰「我們看到植物肉,可能很多被侷限於碎肉形態,或是比較少油的肉的形態,像絞肉,但其實如果有了油之後,我們是能把整個產業帶到一個新的水平,我們的目標是希望能做出更多有油花的肉、原塊肉,有了油之後我們能開啟這個大門,讓這種產品可以出現在市面上。」

活優科技的產品在台灣的連鎖平價咖啡廳路易莎可以看到,在舊金山灣區就與例如東灣柏克萊這間餐廳配合,想嚐鮮的民眾可以親自到店內,享用這色香味俱全的植物肉料理。

