【灣區新聞】聯邦參議員范士丹靈柩移送舊金山市府大樓供市民瞻仰（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

曾擔任舊金山（三藩市）市長的聯邦參議員范士丹上星期五逝世，她的靈柩週三送到舊金山市府大樓，供市民瞻仰，雖然週三天氣炎熱，仍無阻市民前往送別。

代表加州的聯邦參議員范士丹上星期五逝世，享年90歲，舊金山週三和週四舉辦悼念活動，范士丹的靈柩安放於舊金山市府，供民眾瞻仰，開放時間為早上9時至下午7時，而週四市府門前將舉辦追悼會，總統拜登將通過視像發言。

週三上午，范士丹的靈柩被抬入市府的圓形大廳，靈柩上面覆蓋著美國國旗，舊金山市長布里德和范士丹的女兒，以及孫女跟隨其後。

范士丹1969年開始從政，當選舊金山市參事，其後擔任舊金山市長直到1988年，1992起年擔任聯邦參議員，週三中午，雖然天氣十分炎熱，依然有不少市民排隊進入市府悼念，有市民什至穿上印有范士丹的T恤。

市民Maria Medina說︰「她打破傳統，對我們來說，她不僅僅是一個英雄，我尊敬她，舊金山第一位女市長，我為她感到非常自豪，我現在很悲傷，她付出整個生命為國家，她反映出政治的本質，就是關心城市、關心國家和為人民服務。」

這位市民表示，舊金山正在退步，他說︰「我們面臨很多挑戰，這真是太瘋狂了，我們整個社會似乎在倒退，我們必須解決城市中無家可歸者問題，解決類鴉片藥物氾濫，和藥物使人痛苦的問題。」

而這位74歲的華裔伯伯感受就更深。

阿文說︰「范士丹對舊金山的貢獻很大，很多人喜歡她，很幫舊金山，她十分幫助華人，很好人，對舊金山的貢獻很好，我抽空過來，有心看看她，向她致敬。」

民眾在排隊後就會進入圓形大廳，有民眾神情悲傷，向她做出致敬的手勢，在經過靈柩後，民眾繼續行前簽弔唁冊，而在市府市長辦公室門前，范士丹銅像被花圈圍繞，銅像下方亦寫下她的傳奇一生。

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