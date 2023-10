【灣區新聞】聯邦參議員范士丹靈柩移送舊金山市府大樓供市民瞻仰（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

曾擔任舊金山(三藩市)市長的聯邦參議員范士丹上星期五逝世,她的靈柩週三送到舊金山市府大樓,供市民瞻仰,雖然週三天氣炎熱,仍無阻市民前往送別。

代表加州的聯邦參議員范士丹上星期五逝世,享年90歲,舊金山週三和週四舉辦悼念活動,范士丹的靈柩安放於舊金山市府,供民眾瞻仰,開放時間為早上9時至下午7時,而週四市府門前將舉辦追悼會,總統拜登將通過視像發言。

週三上午,范士丹的靈柩被抬入市府的圓形大廳,靈柩上面覆蓋著美國國旗,舊金山市長布里德和范士丹的女兒,以及孫女跟隨其後。

范士丹1969年開始從政,當選舊金山市參事,其後擔任舊金山市長直到1988年,1992起年擔任聯邦參議員,週三中午,雖然天氣十分炎熱,依然有不少市民排隊進入市府悼念,有市民什至穿上印有范士丹的T恤。

市民Maria Medina說︰「她打破傳統,對我們來說,她不僅僅是一個英雄,我尊敬她,舊金山第一位女市長,我為她感到非常自豪,我現在很悲傷,她付出整個生命為國家,她反映出政治的本質,就是關心城市、關心國家和為人民服務。」

這位市民表示,舊金山正在退步,他說︰「我們面臨很多挑戰,這真是太瘋狂了,我們整個社會似乎在倒退,我們必須解決城市中無家可歸者問題,解決類鴉片藥物氾濫,和藥物使人痛苦的問題。」

而這位74歲的華裔伯伯感受就更深。

阿文說︰「范士丹對舊金山的貢獻很大,很多人喜歡她,很幫舊金山,她十分幫助華人,很好人,對舊金山的貢獻很好,我抽空過來,有心看看她,向她致敬。」

民眾在排隊後就會進入圓形大廳,有民眾神情悲傷,向她做出致敬的手勢,在經過靈柩後,民眾繼續行前簽弔唁冊,而在市府市長辦公室門前,范士丹銅像被花圈圍繞,銅像下方亦寫下她的傳奇一生。

