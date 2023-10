【KTSF】

週一晚開出的Powerball未有人中獎,讓頭獎獎金累積至12億美元,成為Powerball第三大獎金。

週一晚開出的號碼是12、26、27、43、47,特別號碼5號,頭獎獎金累積至稅前12億美元。

中獎者如果選擇一筆過領取的話,現金超過5億5千170萬,而下一期攬珠是星期三。

