【全國新聞】國會眾議院史無前例投票革除麥卡錫眾議長職務

October 4, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
國會眾議院議長麥卡錫 (United States Congress)

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週二史無前例投票革除麥卡錫的眾議長職務，這項罷免行動是由共和黨團內極右翼保守強硬派議員發起，他們指控麥卡錫在談判聯邦臨時撥款法案時，向民主黨人讓步太多，以保住自己的職位，麥卡錫隨即表明，他不會再參選眾議長。

眾議院今次表決結果是216票對210票通過，有8名共和黨人倒戈，連同全部民主黨人投票贊成撤除麥卡錫的眾議長職務，在表決後，麥卡錫沒有回答記者提問，但有發推文表明，不會再參選眾議長。

發起今次行動的是佛州聯邦眾議員Matt Gaetz，他是麥卡錫在共和黨內的死對頭，他聲稱將麥卡錫趕下台有利國家。

他指控麥卡錫食言，不遵守1月時達成有關華府運作的協議。

Gaetz說︰「他違反了這個協議，我們欠債33萬億，正面對2.2萬億年度赤字，正面對全球去美元化，而這將壓垮美國勞工階層，麥卡錫也是沼澤的一份子。」

Gaetz抨擊麥卡錫靠收取及再分配特殊利益而上位，所以必須將他趕下台，另選一位較好的眾議長。

事實上，Gaetz一直都指控麥卡錫在上月底的限期前，就烏克蘭援助問題與總統拜登達成一個“秘密協議”，也是為了保住自己的職位，向民主黨讓步太多，而快速通過臨時撥款法案，令聯邦政府避過停擺。

麥卡錫就否認有任何交易來交換民主黨人的支持票，而今次也是多得民主黨人支持共和黨極右派才能將麥卡錫拉下馬。

麥卡錫的盟友曾經強行推出一個表決嘗試去封殺Gaetz的行動，但不成功，有共和黨人直指Gaetz，過去七年來毫無建樹，今次做法更令許多共和黨人憤怒。

南達科他州共和黨聯邦眾議員Dusty Johnson說︰「我認為大家都知道，此人在此七年都毫無作為，他的立法總成就，就是拖慢保守派的進展，並向其他解決事情的同僚扔石頭。」

麥卡錫的盟友也警告說，今次行動開了壞的先例，他們擔心日後每一個眾議長都可能會面對這個處境。

根據第118屆國會規例，如果眾議長職位騰空時，就會根據麥卡錫在1月時向眾議院執事提交的名單中，列出的下一位成員就會成為「臨時眾議長」，直至選出眾議長為止。

在今次表決結果之後，眾議院一名執事立即宣布，北卡羅萊納州聯邦眾議員Patrick McHenry，在麥卡錫指定的名單中排第一位，因此獲委任做「臨時眾議長」，McHenry是麥卡錫的盟友，也是眾議院金融服務委員會成員。

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