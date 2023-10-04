【灣區新聞】舊金山就「零死亡願景」計劃發佈報告 提出更多減少意外措施（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）在2014年制定了名為「零死亡願景Vision Zero」計劃，目的是將市內交通死亡數字降到零，舊金山交通局就該計劃發佈季度報告，並提出更多減少意外的措施，包括在市內安裝33部攝影機，監察行車速度。

舊金山約10年前推出的Vision Zero計劃，目標在2024年前，將市內的交通死亡數字降到零，然而，舊金山去年總共有39人死於交通意外。

舊金山交通局的Vision Zero計劃經理週二發佈季度報告，表示自2014年起，舊金山已經有約長達80英里的道路完成了或正進行道路改善工程。

舊金山交通局表示，多位州議員在年初提出一項安裝行車速度監控鏡頭的AB645法案，法案目前已獲參眾兩院通過。

一旦簽署成為法例，舊金山將可以安裝33部測速攝影機，而超速多於11英里的司機將可以被票控。

舊金山交通局指，若行人被一架以時速40英里行駛的車輛撞倒，致命機率達到八成，相反若被時速20英里行駛的車撞倒，致命率就大幅減少至一成。

當局現時正決定在什麼地方安裝測速攝影機，預計在2025年正式投入運作。

交通局表示，屆時會先有30天的通知期，讓市民知道這些攝錄機的地點，之後會有60天的警告期，然後正式向違例車輛發出票控。

另一方面，市參事潘正義（Dean Preston）上星期在市參議會動議禁止全市車輛在紅燈時右轉。

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