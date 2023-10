【灣區新聞】舊金山就「零死亡願景」計劃發佈報告 提出更多減少意外措施（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)在2014年制定了名為「零死亡願景Vision Zero」計劃,目的是將市內交通死亡數字降到零,舊金山交通局就該計劃發佈季度報告,並提出更多減少意外的措施,包括在市內安裝33部攝影機,監察行車速度。

舊金山約10年前推出的Vision Zero計劃,目標在2024年前,將市內的交通死亡數字降到零,然而,舊金山去年總共有39人死於交通意外。

舊金山交通局的Vision Zero計劃經理週二發佈季度報告,表示自2014年起,舊金山已經有約長達80英里的道路完成了或正進行道路改善工程。

舊金山交通局表示,多位州議員在年初提出一項安裝行車速度監控鏡頭的AB645法案,法案目前已獲參眾兩院通過。

一旦簽署成為法例,舊金山將可以安裝33部測速攝影機,而超速多於11英里的司機將可以被票控。

舊金山交通局指,若行人被一架以時速40英里行駛的車輛撞倒,致命機率達到八成,相反若被時速20英里行駛的車撞倒,致命率就大幅減少至一成。

當局現時正決定在什麼地方安裝測速攝影機,預計在2025年正式投入運作。

交通局表示,屆時會先有30天的通知期,讓市民知道這些攝錄機的地點,之後會有60天的警告期,然後正式向違例車輛發出票控。

另一方面,市參事潘正義(Dean Preston)上星期在市參議會動議禁止全市車輛在紅燈時右轉。

