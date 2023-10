【KTSF】

正在申請護照的都遇到滯後的情況,但這情況將有所改善。

國務院報告,護照處理時間平均已縮短約兩週,這是因為國務院已增加了約一成的人手去處理,但這並不代表著你可以等到最後一刻才辦理護照。

現在仍需要8到11個星期才能取得護照,但已經從本來要等待10到13個星期有所縮短。

急件服務時間也縮短至5至7星期,而原本是要等7至9星期。

國務院增加了人手,使得國務院自去年10月以來,創下了發放了2400萬本護照的紀錄。

現在國務院還正在增聘數百名的工作人員。

