【國際新聞】三美俄學者獲諾貝爾化學獎 發現納米級「量子點」半導體材料

今屆諾貝爾化學獎由兩位美國學者及一位俄羅斯學者共同獲得,他們發現了一類稱為「量子點」的納米級半導體材料,擁有特殊的發光特性,可以用於新一代顯示器。

近年的電視機市場除了LED、OLED,還有一種新技術叫QLED,當中的Q指的是「量子點」。

量子點是一類材料的統稱,本質是矽、硒化鎘等常用的半導體材料,但如果將它們造成納米級晶體的話,量子效應會令晶體呈現新的特性,無論吸收甚麼波長的光,晶體總會發出固定波長的光,例如藍光、紅光等。

這種新材料稱為量子點,不同大小的量子點可以發出不同波長的光,等同精確控制光的顏色。擁有可控發光特性的量子點,除了用在新一代顯示器、令色彩更加純淨,亦可以改良醫學顯影及成像,例如將癌症腫瘤可視化。

於1980年代發現量子點的三位關鍵人物,包括美國學者巴旺迪及布魯斯,還有俄羅斯學者葉基莫夫,獲頒本年度諾貝爾化學獎。

