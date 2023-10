【全國新聞】RSV病例料12月至2月達高峰 兒童普通抗生素或會缺貨

【KTSF 張擎鳳報導】

RSV呼吸道病毒病例通常在10月開始上升,12月至2月期間達到高峰,而這個冬季美國兒童使用的一種普通抗生素預計會缺貨,但醫生表示,家長無需太緊張,因為有替代的藥物可以用。

液體Amoxicillin阿莫西林是國內醫生開立最多的處方的抗生素藥物,但這種藥物已經連續兩個冬季都缺貨。

Mayo診所的Nusheen Ameenuddin醫生說,秋季和冬季的大多數疾病都是由病毒引起的,這些疾病對抗生素是沒有反應的。

而阿莫西林和其他類似藥物,是針對細菌引起的繼發性感染。

Ameenuddin醫生說︰「我們幾乎都可以使用一些替代藥物,因此並非毫無選擇。」

粉狀阿莫西林仍在FDA聯邦食品藥物管理局的短缺清單上,醫護人員將其混合製成液體,讓無法吞嚥藥片的幼兒服用。

去年10月,FDA首次宣布了液體阿莫西林短缺情況,由於阿莫西林藥丸和片劑供應並沒短缺,Ameenuddin醫生說,一些兒科醫生可能會使用這些藥物。

Ameenuddin醫生說︰「我們可以壓碎藥片給孩子服用,這樣就可得到同等量的藥物,然後把藥物混合到一茶匙的食物中,這樣他們可能願意吃。」

還有其他抗生素可以用來治療患有肺炎或耳部感染等疾病的兒童。

Ameenuddin醫生說︰「有時這類型的藥物會更強一些,有時它們可能會引起較多副作用,此所以液體阿莫西林幾十年來一直是我們的首選,孩子若需要抗生素治療,我們也有其他選項。」

