串流平台Netflix可能將會加月費,原因是受荷里活編劇工會罷工影響。

根據《華爾街日報》引述消息人士指,荷里活編劇工會罷工,可能會產生Netflix加價效應,報導指,美國和加拿大的月費可能會先加,其次是全球幾個市場,目前尚不清楚何時會加價,也不清楚會加多少。

目前,Netflix最便宜的月費是含廣告的6.99元,而要為非家庭成員開設用戶,就需要支付額外費用。

