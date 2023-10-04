【全國新聞】美國週三早上測試緊急警報系統 民眾不必恐慌

October 4, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Tony Webster / CC BY 2.0)

【KTSF】

全國的緊急警報系統測試將會在週三早上舉行，屆時所有的手機都會在同一時間響起警報，民眾不必恐慌。

聯邦政府計劃在星期三早上11時20分展開全國第二次的緊急警報系統測試，屆時還會測試所有收音機和電視機。

大家會收到類似警告，例如Amber警報，同時也應該收到一條短信，告訴你知只是一個測試。

星期三的測試，將是全國第七次緊急警報系統測試，是全國第三次無線緊急警報測試，但只是全國第二次手機測試。

聯邦政府曾經也有數次與緊急警報系統有關的失誤，最嚴重的一次是2018年一名夏威夷的工作人員按錯了緊急操作中心的按鈕，發出了彈道飛彈威脅來襲的虛假警報，在夏威夷引發了一波短暫的恐慌，事後涉事的員工最終被解僱。

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