舊金山(三藩市)Noe Valley社區一間24小時營業的餅店,匪徒除了搶走收銀機約1500元現金外,更將整部ATM櫃員機搬走,店鋪經理表示感到不安全,考慮更改開舖時間。

根據警方,案發在週一清晨約5點38分,兩名20歲至25歲的非洲裔男子持械去到Noe Valley社區24街3800號路段的圈餅店打劫,兩名匪徒從櫃中劫走現金,之後更將整部ATM櫃員機搶走。

警方表示,案件中分別是23歲和63歲的亞裔女事主,都沒有受傷,而另一名製餅師傅就被歹徒從錢包搶去約80元。

