【全國新聞】10種藥物的製造商同意參加聯邦醫療保險藥價談判計劃

October 4, 2023 新聞, 全國消息

【KTSF 朱慧琪報導】

拜登政府宣佈，聯邦醫療保險的藥價談判計劃最初選擇的10種藥物製造商，已同意參與該計劃，當中包括幾款流行的血液稀釋劑和糖尿病藥物。

10種藥物製造商包括Bristol Myers Squibb、Merck、Johnson & Johnson旗下的Janssen、Novo Nordisk和阿斯利康等等，目前藥廠將用數個月時間，與聯邦健保Medicare和醫療補助計劃Medical展開價格談判，以確定其產品的最高公平價格。

當局將於2024年9月1日之前公佈商定價格，而新的價格將於2026年生效。

在第一輪談判後，衛生部可以就2027年和2028年另外15種藥物而展開談判，2029年以後，計劃將增加到每年20種藥物。

不遵守流程的製藥商，可能最多要繳納高達美國藥品銷售額95%的消費稅，或從Medicare聯邦健保和Medical低收入醫療補助市場撤回所有產品。

這項藥廠議價計劃是基於民主黨主導，去年在國會推動通過的《降低通脹法案》，藥廠表明反對，他們提出訴訟，雖然法庭上星期五裁定藥廠敗訴，但他們仍然設法推翻聯邦政府這項計劃。

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