【全國新聞】特朗普民事商業欺詐案法官向特朗普發封口令

October 4, 2023 新聞, 全國消息
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的民事商業欺詐案，週二第二天審訊，特朗普也有親身出庭，由於特朗普在社交媒體上登載一些帖文貶低法庭書記，所以法官週二簽發有限度的封口令。

特朗普第二天現身紐約法庭面對審訊，由於特朗普在社交媒體上發表一些帖文，貶低本案法官的首席法律書記Allison Greenfield，帖文中展示一張照片，顯示Greenfield與國會參議院多數黨領袖舒默合照，帖文並諷刺她是舒默的「女朋友」，並聲稱本案應該撤銷。

本案主審法官Arthur Engoron因此在週二簽發封口令，禁止本案所有人士對本案的法庭人員透過帖文、電郵或公開發言而作出評論，當然不能作出言語攻擊。

法官隨後指出，無論如何，他都不容許任何人對他的法庭人員作出人身攻擊，違反封口令的人將會受到嚴厲制裁，但沒有說明法則。

有專家指出，如果特朗普違反封口令，輕則罰款一千，重則入獄30日，視乎違例的程度而定。

特朗普指，Greenfield在法庭內與這名法官共事是「可耻」，他週一就公開指責主審法官是民主黨的操作員，令所有的法官蒙羞。

主流媒體的分析就指出，特朗普如此肆無忌彈抨擊他案件的主審法官，將不會有任何好結果，因為本案不設立陪審團，如何裁判完全由主審法官來定奪。

此外，也有輿論指出，特朗普既然已經打定輸數，就索性利用言論來為自己的選戰造勢，並乘機爭取支持者更多的捐款，正因為如此，他的律師在法庭上也向法官叫囂，以至法官叫辯方律師降低聲量，以免法庭上吵鬧得太勁。

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