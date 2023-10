【全國新聞】特朗普民事商業欺詐案法官向特朗普發封口令

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的民事商業欺詐案,週二第二天審訊,特朗普也有親身出庭,由於特朗普在社交媒體上登載一些帖文貶低法庭書記,所以法官週二簽發有限度的封口令。

特朗普第二天現身紐約法庭面對審訊,由於特朗普在社交媒體上發表一些帖文,貶低本案法官的首席法律書記Allison Greenfield,帖文中展示一張照片,顯示Greenfield與國會參議院多數黨領袖舒默合照,帖文並諷刺她是舒默的「女朋友」,並聲稱本案應該撤銷。

本案主審法官Arthur Engoron因此在週二簽發封口令,禁止本案所有人士對本案的法庭人員透過帖文、電郵或公開發言而作出評論,當然不能作出言語攻擊。

法官隨後指出,無論如何,他都不容許任何人對他的法庭人員作出人身攻擊,違反封口令的人將會受到嚴厲制裁,但沒有說明法則。

有專家指出,如果特朗普違反封口令,輕則罰款一千,重則入獄30日,視乎違例的程度而定。

特朗普指,Greenfield在法庭內與這名法官共事是「可耻」,他週一就公開指責主審法官是民主黨的操作員,令所有的法官蒙羞。

主流媒體的分析就指出,特朗普如此肆無忌彈抨擊他案件的主審法官,將不會有任何好結果,因為本案不設立陪審團,如何裁判完全由主審法官來定奪。

此外,也有輿論指出,特朗普既然已經打定輸數,就索性利用言論來為自己的選戰造勢,並乘機爭取支持者更多的捐款,正因為如此,他的律師在法庭上也向法官叫囂,以至法官叫辯方律師降低聲量,以免法庭上吵鬧得太勁。

