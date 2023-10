【KTSF】

一輛包括載著外籍觀光客的巴士,在義大利威尼斯附近的一個城市發生嚴重的車禍,造成最少21人死亡。

事發在當地時間3日晚上7點多,根據義大利媒體報道,出事的巴士上載著一群遊客,他們在威尼斯度過一天後,正返回馬格拉的露營地,巴士從30公尺高橋上墜落到地面壓到電線起火,死者包括烏克蘭、德國和法國公民,其中兩名死者是兒童,40歲的義大利司機也當場死亡。

由於巴士面目全非,消防員很難把屍體抬出來,據了解,巴士偏離道路,墜落到梅斯特雷區的鐵路線附近,該區通過一座橋梁與威尼斯相連,事故原因尚不清楚。

