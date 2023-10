【KTSF 張擎鳳報導】

在佛羅里達州,一名11歲少年參加完美式足球訓練後,用槍射傷另外2名青少年。

案發於星期一晚,3名青少年在佛羅裡達州中部參加Pop Warner美式足球訓練時發生口角,其中一名11歲少年,從他媽媽的車上一個無上鎖的盒,拿出手槍,然後射向另外兩名青少年,導致一人的手臂受傷,另一人的身軀部就中槍,他們被送到醫院治理,目前傷勢情況穩定。

Apopka警察局長Mike McKinley說︰「我們必須記住,這是三個青少年之間的單一事件,西北遊樂中心是一個非常安全的地方,每天每晚都有成千人在那裡。」

這名11歲少年被控二級意圖謀殺罪,他的母親可能因未有妥善保管槍械,而面臨二級輕罪指控。

