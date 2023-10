【灣區新聞】美國海軍回歸舊金山慶祝艦隊週 新核動力艦艇將以舊金山命名（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

美國海軍回歸舊金山(三藩市)慶祝艦隊週,海軍部長宣布最新的核動力艦艇將會以舊金山命名。

海軍部長Carlos Del Toro說︰「我們會再次歡迎美國海軍舊金山號,加入艦隊舊金山號SSN 810投入服務後,將會是我國最新的維珍尼亞等級的高級別核動力快速攻擊潛艇,她將會跟隨之前三艘舊金山號艦艇的踪印。」

海軍的網站資料顯示,攻擊性潛艇任務是摧毀敵人的潛艇和船隻、執行情報和監察任務,海軍宣布前國會眾議長普洛西同意擔任舊金山號,核動力潛艇的贊助人,與這艘潛艇以及船員建立永久的友誼關係。

已故聯邦參議員范士丹1981年擔任舊金山市長,設立艦隊週,向軍人致敬,時至今日,舊金山的艦隊週成為全國同類慶祝活動的典範。

舊金山市長布里德說︰「他們每天冒著生命危險,保衛這城市、州和國家,他們應該受到表揚,充分地向他們表達感謝。」

海軍的樂隊這個星期將會在舊金山不同地點表演,海軍成員也會參與社區服務,星期三和星期四,市民可以登船參觀戰艦,了解船員的生活,星期五早上有海軍船艦巡遊,艦艇列隊開進舊金山海灣,最觸目的飛行練習與表演,包括藍天使Blue Angels,將於本週末星期五、六、日下午舉行。

