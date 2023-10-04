【灣區新聞】舊金山發生車禍牽涉無人駕駛的士 女路人受傷送院（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）週一晚發生一宗牽涉無人駕駛的士的交通意外，事主先被一架有人駕駛的汽車撞倒，之後再被捲進一架Cruise無人駕駛的士的車底，事主嚴重受傷送院，有生命危險。

警方表示，案發在週一晚約9點半，一名35歲非洲裔女子在市中心Market街夾5街，被一架不顧而去的私家車撞倒，當局正追查肇事司機。

無人駕駛的士公司Cruise發出的聲明指，強大的衝擊力將事主撞至飛到右邊的一條行車線，正好落在一架Cruise無人駕駛的士前面，為了盡量減少撞擊力，該架的士當時猛烈剎車，但仍然收制不及撞上事主。

消防局表示，救援人員抵達後，發現事主被捲進的士車底，隨即將的士架起並成功救出事主，當局指，事主送院時多處嚴重受傷，現時情況未明。

因應這宗意外，San Mateo縣參事David Canepa懇請舊金山國際機場暫停擴展無人駕駛車輛，又支持舊金山市府律師邱信福，要求加州公用事業委員會就批准無人的士提供收費載客服務，和沒有限制地擴充的士車隊的議題重新聆訊。

Canepa不滿加州公用事業委員會在將無人的士擴展到舊金山國際機場和San Mateo縣之前，並無通知或徵詢縣內任何人。

他又提到，舊金山消防局已經錄得55宗無人車輛，阻隔緊急車輛行駛的事故，形容這種技術並未準備好在繁忙時間運作。

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