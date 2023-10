【灣區新聞】舊金山發生車禍牽涉無人駕駛的士 女路人受傷送院（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)週一晚發生一宗牽涉無人駕駛的士的交通意外,事主先被一架有人駕駛的汽車撞倒,之後再被捲進一架Cruise無人駕駛的士的車底,事主嚴重受傷送院,有生命危險。

警方表示,案發在週一晚約9點半,一名35歲非洲裔女子在市中心Market街夾5街,被一架不顧而去的私家車撞倒,當局正追查肇事司機。

無人駕駛的士公司Cruise發出的聲明指,強大的衝擊力將事主撞至飛到右邊的一條行車線,正好落在一架Cruise無人駕駛的士前面,為了盡量減少撞擊力,該架的士當時猛烈剎車,但仍然收制不及撞上事主。

消防局表示,救援人員抵達後,發現事主被捲進的士車底,隨即將的士架起並成功救出事主,當局指,事主送院時多處嚴重受傷,現時情況未明。

因應這宗意外,San Mateo縣參事David Canepa懇請舊金山國際機場暫停擴展無人駕駛車輛,又支持舊金山市府律師邱信福,要求加州公用事業委員會就批准無人的士提供收費載客服務,和沒有限制地擴充的士車隊的議題重新聆訊。

Canepa不滿加州公用事業委員會在將無人的士擴展到舊金山國際機場和San Mateo縣之前,並無通知或徵詢縣內任何人。

他又提到,舊金山消防局已經錄得55宗無人車輛,阻隔緊急車輛行駛的事故,形容這種技術並未準備好在繁忙時間運作。

