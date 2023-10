【全國新聞】聯邦司法部起訴八間中國公司及其員工生產及分銷芬太尼

【KTSF】

聯邦司法部週二解封八項起訴書,指控八間在中國的公司及其員工涉及芬太尼和安非他命的生產、合成類鴉片藥物的分銷,以及前驅化學品。

拜登政府日前承諾要從源頭打擊芬太尼氾濫問題,聯邦司法部週二公佈,已在佛羅里達州中部及南部法院,起訴八間位於中國的公司,涉嫌廣告、製造和分銷芬太尼等合成類鴉片藥物,及其前驅化學品。

這是聯邦司法部第二次向中國公司提出有關芬太尼的訴訟,也搶在白宮國土安全顧問於週三訪問墨西哥討論毒品氾濫以及移民問題前做出的宣布,墨西哥的卡特爾黑幫被認定為走私毒品供應鏈的重要一環。

聯邦司法部長加蘭說︰「我們知道這個網絡,包括黑幫的領導人、他們的毒販、洗錢者、地下實驗室操作員、安全部隊、武器供應商和化學品供應商,我們知道這條以美國人死亡為終點的全球芬太尼供應鏈,往往始於中國的化學公司。」

除了控告八間中國公司之外,司法部還控告當中的12名高階主管涉嫌參與販毒,聯邦財政部也採取聯合行動,宣布向28名個人和公司實施制裁,其中大部份在中國,也有在加拿大,財政部要切斷他們與美國金融體系的聯繫,並禁止美國境內的任何人與他們開展業務。

聯邦財政部次長Wally Adeyemo說︰「這是我們在迅速加強工作的最新一步,瞄準全球非法毒品交易中的資金流動,你若收益於這些非法活動,我們將追查你的資產。」

司法部長加蘭表示,目前各被告人均未被捕,但當局打算將每一位被告繩之以法。

負責打擊非法毒品販運的聯邦緝毒局表示,墨西哥和中國,是直接販運到美國的芬太尼和芬太尼相關物質的主要來源,但幾乎所有製造芬太尼所需的前驅化學品是都來自中國,製造這些前體產品的公司,經常使用虛假的退貨地址,並在產品貼上錯誤標籤,以避免執法部門的追查。

司法部就指出,其中一家中國製藥公司,將芬太尼混入xylazine一種馬匹鎮定劑,並在推銷時聲稱這樣會為吸食者帶來更有效的快感,這些化學品就被運往美國和墨西哥,而在墨西哥的購買者之一,就是與Sinaloa毒幫有關。

而拜登政府今年也曾向墨西哥的Sinaloa毒幫的成員、現金運送者、詐騙集團等採取一系列的措施,但共和黨人就認為,拜登政府針對芬太尼氾濫問題沒有足夠的作為,21名共和黨籍的州司法部長就在2月致信總統拜登,以及國務卿布林肯,要求將墨西哥的黑幫組織列為外國恐怖組織,去年也有共和黨人要求將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」,當局並未採納這些建議。

而芬太尼現時已成為國內最致命的藥物,CDC疾控中心表示,在2015至2021的期間,藥物過量死亡人數已增加了七倍之多,而自2020年以來,每年有超過10萬人死亡是與藥物過量有關,當中約3分之2涉及芬太尼。

