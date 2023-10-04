【加州新聞】前勞工領袖Laphonza Butler宣誓成為加州聯邦參議員

October 4, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞
Laphonza Butler宣誓成為加州聯邦參議員 (California Governor)

【KTSF 張麗月報導】

前勞工領袖Laphonza Butler週二正式宣誓成為加州聯邦參議員，接替上星期逝世的資深聯邦參議員范士丹留下的空缺，Butler將會完成范士丹餘下的任期到明年底。

44歲的Laphonza Butler週二早上在國會山莊首先與參議院多數黨領袖舒默會面，她然後在家人陪同下，由副總統賀錦麗監誓，正式宣誓成為代表加州的聯邦參議員。

州長紐森是在週一宣布這個臨時任命，以接替上星期五逝世的加州資深聯邦參議員范士丹的空缺，也履行了紐森曾經承諾，如果范士丹的參議員職位騰空，他將會委任一個非洲裔女性擔任。

不過紐森一直面對不少非洲裔政客和倡議組織的壓力，去推選非洲裔國會眾議員Barbara Lee擔任這個參議員職位，結果他選了Butler。

Butler是前勞工領袖，也是民主黨的策略師，以及賀錦麗2020年總統競選陣營的顧問，同時也領導政治組織Emily’s List，這個組織專門支持那些贊成墮胎權的民主黨女性參選人，她沒有擔任過任何公職。

Butler目前是唯一一個非洲裔女性聯邦參議員，也是第一個公開自己是同志身份代表加州的聯邦參議員。

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