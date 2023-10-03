【全國新聞】特朗普在庭外發言 大肆抨擊本案主審法官

October 3, 2023 新聞, 全國消息
(FOX / YouTube)

【KTSF】

特朗普週一出席民事欺詐案的審訊，他中午在法庭門外發言，大肆抨擊本案主審法官。

特朗普說︰「我猜他今日裁定我們敗訴了，本案大部份，他是民主黨俱樂部的政客，他是民主黨操作員，他令自稱法官的人蒙羞。」

特朗普聲稱他的律師團隊會在法庭上對抗本案主審法官Arthur Engoron，他抨擊主審法官「犯了謀殺卻逍遙法外」，而且還干預一場選舉。

法官Engoron上個月認定特朗普的確犯下許多被控的罪狀，必須接受審訊以便決定刑罰。

據路透社報導，在此之前，法官Engoron曾因為特朗普拒絕接受傳召，而向特朗普罰款11萬，並在聆訊中形容，特朗普的某些說辭近乎輕浮。

法官也一再訓斥辯方，叫辯方注意做生意不能發虛假聲明。

對於辯方聲稱那些誇大特朗普資產的文件，大可以置之不理，法官Engoron指被告此舉是生活在「虛幻世界」中。

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