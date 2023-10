【全國新聞】特朗普在庭外發言 大肆抨擊本案主審法官

【KTSF】

特朗普週一出席民事欺詐案的審訊,他中午在法庭門外發言,大肆抨擊本案主審法官。

特朗普說︰「我猜他今日裁定我們敗訴了,本案大部份,他是民主黨俱樂部的政客,他是民主黨操作員,他令自稱法官的人蒙羞。」

特朗普聲稱他的律師團隊會在法庭上對抗本案主審法官Arthur Engoron,他抨擊主審法官「犯了謀殺卻逍遙法外」,而且還干預一場選舉。

法官Engoron上個月認定特朗普的確犯下許多被控的罪狀,必須接受審訊以便決定刑罰。

據路透社報導,在此之前,法官Engoron曾因為特朗普拒絕接受傳召,而向特朗普罰款11萬,並在聆訊中形容,特朗普的某些說辭近乎輕浮。

法官也一再訓斥辯方,叫辯方注意做生意不能發虛假聲明。

對於辯方聲稱那些誇大特朗普資產的文件,大可以置之不理,法官Engoron指被告此舉是生活在「虛幻世界」中。

