【全國新聞】國會眾議院史無前例投票革除麥卡錫眾議長職務

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週二史無前例投票革除麥卡錫的眾議長職務,這項罷免行動是由共和黨團內極右翼保守強硬派議員發起,他們指控麥卡錫在談判聯邦臨時撥款法案時,向民主黨人讓步太多,以保住自己的職位,麥卡錫隨即表明,他不會再參選眾議長。

眾議院今次表決結果是216票對210票通過,有8名共和黨人倒戈,連同全部民主黨人投票贊成撤除麥卡錫的眾議長職務,在表決後,麥卡錫沒有回答記者提問,但有發推文表明,不會再參選眾議長。

發起今次行動的是佛州聯邦眾議員Matt Gaetz,他是麥卡錫在共和黨內的死對頭,他聲稱將麥卡錫趕下台有利國家。

他指控麥卡錫食言,不遵守1月時達成有關華府運作的協議。

Gaetz說︰「他違反了這個協議,我們欠債33萬億,正面對2.2萬億年度赤字,正面對全球去美元化,而這將壓垮美國勞工階層,麥卡錫也是沼澤的一份子。」

Gaetz抨擊麥卡錫靠收取及再分配特殊利益而上位,所以必須將他趕下台,另選一位較好的眾議長。

事實上,Gaetz一直都指控麥卡錫在上月底的限期前,就烏克蘭援助問題與總統拜登達成一個“秘密協議”,也是為了保住自己的職位,向民主黨讓步太多,而快速通過臨時撥款法案,令聯邦政府避過停擺。

麥卡錫就否認有任何交易來交換民主黨人的支持票,而今次也是多得民主黨人支持共和黨極右派才能將麥卡錫拉下馬。

麥卡錫的盟友曾經強行推出一個表決嘗試去封殺Gaetz的行動,但不成功,有共和黨人直指Gaetz,過去七年來毫無建樹,今次做法更令許多共和黨人憤怒。

南達科他州共和黨聯邦眾議員Dusty Johnson說︰「我認為大家都知道,此人在此七年都毫無作為,他的立法總成就,就是拖慢保守派的進展,並向其他解決事情的同僚扔石頭。」

麥卡錫的盟友也警告說,今次行動開了壞的先例,他們擔心日後每一個眾議長都可能會面對這個處境。

根據第118屆國會規例,如果眾議長職位騰空時,就會根據麥卡錫在1月時向眾議院執事提交的名單中,列出的下一位成員就會成為「臨時眾議長」,直至選出眾議長為止。

在今次表決結果之後,眾議院一名執事立即宣布,北卡羅萊納州聯邦眾議員Patrick McHenry,在麥卡錫指定的名單中排第一位,因此獲委任做「臨時眾議長」,McHenry是麥卡錫的盟友,也是眾議院金融服務委員會成員。

