【灣區新聞】舊金山亞裔老翁無緣無故被匪徒襲擊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)又有人無緣無故襲擊亞裔長者,受害人是一名80多歲的老翁,警方表示,同一個匪徒涉嫌在街上另外刺傷三個人,警方已經拘捕了涉案匪徒。

警方表示,週日早上7點40分接報,Market街夾Stockton街發生襲擊案,警方資料顯示,受害人是一名86歲亞裔老翁,匪徒無緣無故拳打事主,導致他多處受傷。

到場的警員相信,匪徒同時在附近Market街夾4街刺傷另外3名事主,警員拘捕了匪徒。

案中4名事主送院治療,全部沒有生命危險,警方仍在調查案件。

本台向地檢處查詢,地檢處發言人表示,暫時沒有消息可以公佈。

舊金山頻頻發生亞裔長者被人無端襲擊的案件,針對長者的人身安全,代表舊金山的州眾議員楊馳馬(Matt Haney)說,需要確保警方有足夠人手才能維持治安,而罪犯必須負上刑責,楊馳馬坦言,舊金山這一方面做得不足夠。

楊馳馬說︰「街上仍有非常危險的人,他們針對亞裔長者下手,這是令人反感和可怕的,我和我的辦公室全力支援警方和地檢處去打擊這個問題。」

楊馳馬指出,不少罪案都是在公共交通工具上發生,需要在這方面著手。

楊馳馬說︰「我們需要有更多警員和更多人維持安全,例如車站職員和巴士司機需要接受培訓,知道有人被恐嚇、騷擾或被攻擊時如何介入,並尋求支援,很多襲擊事件都是在公交上發生。」

舊金山警方未有透露今次的襲擊傷人案件,是不是在車站或是Muni上發生。

