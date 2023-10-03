【灣區新聞】舊金山亞裔老翁無緣無故被匪徒襲擊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）又有人無緣無故襲擊亞裔長者，受害人是一名80多歲的老翁，警方表示，同一個匪徒涉嫌在街上另外刺傷三個人，警方已經拘捕了涉案匪徒。

警方表示，週日早上7點40分接報，Market街夾Stockton街發生襲擊案，警方資料顯示，受害人是一名86歲亞裔老翁，匪徒無緣無故拳打事主，導致他多處受傷。

到場的警員相信，匪徒同時在附近Market街夾4街刺傷另外3名事主，警員拘捕了匪徒。

案中4名事主送院治療，全部沒有生命危險，警方仍在調查案件。

本台向地檢處查詢，地檢處發言人表示，暫時沒有消息可以公佈。

舊金山頻頻發生亞裔長者被人無端襲擊的案件，針對長者的人身安全，代表舊金山的州眾議員楊馳馬（Matt Haney）說，需要確保警方有足夠人手才能維持治安，而罪犯必須負上刑責，楊馳馬坦言，舊金山這一方面做得不足夠。

楊馳馬說︰「街上仍有非常危險的人，他們針對亞裔長者下手，這是令人反感和可怕的，我和我的辦公室全力支援警方和地檢處去打擊這個問題。」

楊馳馬指出，不少罪案都是在公共交通工具上發生，需要在這方面著手。

楊馳馬說︰「我們需要有更多警員和更多人維持安全，例如車站職員和巴士司機需要接受培訓，知道有人被恐嚇、騷擾或被攻擊時如何介入，並尋求支援，很多襲擊事件都是在公交上發生。」

舊金山警方未有透露今次的襲擊傷人案件，是不是在車站或是Muni上發生。

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