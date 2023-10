【KTSF】

南灣聖荷西有三名兒童在一個住宅託兒所的游泳池中溺水,其中兩人身亡。

事發地點在南聖荷西Fleetwood Dr 1000號路段一處住宅內經營的托兒所。

聖荷西警方在週一早上9點多接報,有多名孩童墜入泳池,到場後將三名兒童送醫,但最終有兩名孩童在醫院宣告不治,第三名孩童則情況穩定。

當局表示將展開調查本案。

