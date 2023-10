【有線新聞】

美國共和黨眾議員蓋茲正式動議罷免眾議院議長麥卡錫。

共和黨強硬派的蓋茲批評麥卡錫多次違背承諾,又質疑他跟白宮在商討聯邦政府撥款議案過程中,達成秘密協議向烏克蘭提供援助,他承認要爭取到足夠票數罷免麥卡錫有困難。麥卡錫表明有信心避過罷免,否認跟白宮有秘密協議。

根據先例,眾議院需優先處理罷免動議,安排在兩個立法日內表決。現時全院有2席空缺,動議得到過半數眾議員支持,即217票即可通過。

