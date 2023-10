【KTSF 朱慧琪報導】

全國的緊急警報系統測試將會在星期三早上舉行,屆時所有的手機都會在同一時間響起警報,民眾不必恐慌。

聯邦政府計劃在星期三早上11時20分,進行全國第二次的緊急警報系統測試,屆時還會測試所有收音機和電視機。

大家會收到類似警告,例如Amber警報,同時也應該收到一條短信,告訴你知只是一個測試。

星期三的測試,將是全國第七次緊急警報系統測試,是全國第三次無線緊急警報測試,但只是全國第二次手機測試。

聯邦政府曾經也有數次與緊急警報系統有關的失誤,最嚴重的一次是2018年,一名夏威夷的工作人員按錯了緊急操作中心的按鈕,發出了彈道飛彈威脅來襲的虛假警報,在夏威夷引發了一波短暫的恐慌,事後涉事的員工最終被解僱。

