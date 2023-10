【全國新聞】特朗普現身法庭出席民事欺詐案審訊

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普涉嫌民事欺詐案週一在紐約曼克頓開審,特朗普現身法庭應訊,而週一第一天出庭作證的是特朗普以前的長期會計師。

特朗普週一親身出庭應訊,至於週二他是否會再次出庭,特朗普就表示,他們可能會,但他不想,他希望繼續競選造勢,而不是出庭,特朗普再次重申,今次審訊又是對他的政治打壓。

特朗普說︰「這是很可怕的事情,這是為了政治,現在他很成功了,因為他們把我帶離造勢之路。」

紐約州司法部長Letitia James指控特朗普將物業資產價值作大,涉嫌欺詐貸款機構,從而取得貸款和優惠房貸利率,當中特朗普可能得益十億元。

這宗是民事訴訟而不是刑事案,其實特朗普不必出庭,但他週一現身法庭,代表了他非常著緊,因為這宗訴訟威脅到他在紐約的商業和生意。

特朗普、他的成年子女,以及商業顧問都可能是本案的證人。

週一第一位出庭作證的是特朗普以前的長期會計師Donald Bender,他提供關於本案被告2011年的金融紀錄文件,當時Bender在Mazars會計師行工作,他作證時說,特朗普的前任金融主管Allen Weisselberg,代表特朗普簽名,證明2011年的文件是準確。

他又說,如果知道這些數字不準確,Mazars會計師行不會簽發這些金融文件。

Bender又指出,他的職責不是核對特朗普的金融紀錄文件,但時不時他都有指出,特朗普集團人員在金融文件上的錯誤,例如特朗普女兒伊萬卡購買一個頂層公寓單位時,他記得試過兩年更改資產價值,而這些偏差包含在紐約州司法部長的訴訟裡面。

伊萬卡原本是當初訴訟的被告之一,但後來被上訴庭移除。

預料Bender明天繼續作證,法官指出,特朗這宗案件,預料會持續審訊到12月聖誕節之前。

