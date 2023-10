【灣區新聞】加州眾議員楊馳馬設宴與舊金山華埠長者慶祝中秋節（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州眾議員楊馳馬(Matt Haney)為舊金山(三藩市)華埠的長者設中秋午宴,一班長者是怎樣慶祝中秋節?帶大家看看。

張婆婆說︰「中秋節我們回去和家人團聚,你知道這是個中國人的傳統,希望月圓人越圓,(具體做了些什麼?)食月餅、和小孩玩燈籠,大家都開開心心吃一餐團圓飯。」

黃婆婆說︰「大家快樂地過節,我們新僑中心有個會議,那天晚上開派對。」

黃先生說︰「參加了很多組織的慶祝活動,慶祝大會,又唱歌、跳舞、吃月餅,大家歡聚一堂、很開心。」

代表舊金山的州眾議員楊馳馬週一在華埠為長者設宴,婆婆手上拿著兩袋月餅,難怪她笑容滿面。

除了有東西吃,市民亦有和楊馳馬交流的機會。

楊馳馬說,去到州府時,發現120個州議員中,只有5個議員是租客,明白市民對房屋問題的關注。

楊馳馬說︰「像你們一樣我都是租客,我在州府努力確保所有人安居樂業,但我們絕不能忘記,住在公寓、可負擔房屋,還有住在散房的租客們。」

張婆婆說,要安居才能樂業,希望楊馳馬繼續為低收入的租戶發聲,楊馳馬答應為市民爭取,並將這個問題放在第一位。

