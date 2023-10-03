【灣區新聞】舊金山艦隊週今年飛行表演向已故聯邦參議員范士丹致敬

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）第42屆的艦隊週（Fleet Week）於星期一開始，今年的飛行表演將會向已故聯邦參議員范士丹致敬。

艦隊週由週一開始到下星期二，免費活動包括參觀海軍艦艇，一睹海軍的日常生活，又有水手樂隊演出，和本地高中樂隊演奏。

最令人注目的就是藍天使（Blue Angels）的飛行表演，除了藍天使之外，還有其他戰機，以及海岸巡邏隊的飛機，和商業飛機的表演。

飛行表演時間是10月6日星期五上午10點至下午4點，以及星期六、星期日上午11點至下午4點，大家可以到海旁或Marina一帶觀賞。

艦隊週活動將在市內不同地點舉行，當局建議市民多使用公共交通工具。

艦隊週的活動從1981年開始，由剛過世的前聯邦參議員范士丹，1981年擔任舊金山市長時一手推動，是全美最大規模向海軍致敬的活動，詳情可瀏覽艦隊週的官方網站：http://Fleetweeksf.org

天氣方面，經過週末的陣雨後，本星期明顯回暖，國家氣象局表示，星期三至星期六，氣溫會高過同期正常溫度，預測星期四將是最熱的一天，東灣內陸地區和南灣，最高氣溫超過華氏90度。

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