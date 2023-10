【灣區新聞】舊金山艦隊週今年飛行表演向已故聯邦參議員范士丹致敬

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)第42屆的艦隊週(Fleet Week)於星期一開始,今年的飛行表演將會向已故聯邦參議員范士丹致敬。

艦隊週由週一開始到下星期二,免費活動包括參觀海軍艦艇,一睹海軍的日常生活,又有水手樂隊演出,和本地高中樂隊演奏。

最令人注目的就是藍天使(Blue Angels)的飛行表演,除了藍天使之外,還有其他戰機,以及海岸巡邏隊的飛機,和商業飛機的表演。

飛行表演時間是10月6日星期五上午10點至下午4點,以及星期六、星期日上午11點至下午4點,大家可以到海旁或Marina一帶觀賞。

艦隊週活動將在市內不同地點舉行,當局建議市民多使用公共交通工具。

艦隊週的活動從1981年開始,由剛過世的前聯邦參議員范士丹,1981年擔任舊金山市長時一手推動,是全美最大規模向海軍致敬的活動,詳情可瀏覽艦隊週的官方網站:http://Fleetweeksf.org

天氣方面,經過週末的陣雨後,本星期明顯回暖,國家氣象局表示,星期三至星期六,氣溫會高過同期正常溫度,預測星期四將是最熱的一天,東灣內陸地區和南灣,最高氣溫超過華氏90度。

