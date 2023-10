【灣區新聞】舊金山市政廳將於週三設弔唁冊供公眾悼念范士丹（視頻）

【KTSF】

民主黨籍的加州資深聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)上週四晚在首都華盛頓的寓所逝世,舊金山(三藩市)市政廳將於星期三設弔唁冊供公眾悼念,而葬禮也將於星期四在舊金山舉行。

加州聯邦參議員范士丹的辦公室於星期日晚證實,將於星期三在舊金山市政廳設弔唁冊供公眾悼念范士丹,開放時間是星期三上午9時至晚上7時,公眾可以前來悼念,並在弔唁冊上簽名。

而范士丹的喪禮將於星期四下午1時,在舊金山戰爭紀念和表演藝術中心的Herbst劇院舉行,不過由於空間有限,公眾不可以進內,不過葬禮的儀式,會在舊金山政廳的North Light法庭和網路上同步播放,而有關的同步播放連結,當局將於本週稍後向公眾提供。

范士丹辦公室表示,喪禮結束後,范士丹的靈柩將在一個只限家屬的私人儀式中下葬。

