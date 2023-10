【灣區新聞】舊金山華裔選民教育委員會行政主任李志威競逐加州第19選區眾議院議席（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華裔選民教育委員會行政主任李志威(David Lee),日前宣布參選加州第19選區州眾議員,希望接替任期即將屆滿的丁右立(Phil Ting),李志威表示,他將積極解決無家可歸者問題,以及推動住屋發展。

李志威長期推動華裔選民教育,他上週五在舊金山列治文區宣布參選加州第19區州眾議員,接替已經擔任這個職位8年、即將任期屆滿的丁右立。

李志威是目前該議席唯一一位華裔參選人,他將需挑戰第二區市參事司嘉怡(Catherine Stefani),她在今年3月已經宣布競選加州第19區,包括舊金山西邊及西南邊大部份地區,當中亦覆蓋部份San Mateo縣Daly City及Colma等。

李志威表示,相信自己的經驗可以代表第19選區。

李志威說︰「我在舊金山康樂及公園管理局委員會擔任了7年委員,致力於為長者建造遊樂場和康樂設施,我職業生涯的大部份時間都從事教育工作,我擁有教育學博士學位,我堅定為這個社區奮鬥,使我有資格在州府為大家服務,並帶來新的聲音。」

李志威指出,舊金山現時面臨的最大問題是住屋成本不斷上漲,造成居民遠離舊金山,他表示,自己將可以在州府帶來新思維來解決問題。

李志威說︰「我們需要在州府有新領導層來代表19區,現在是改變的時候了,我不是職業政治家,我是個帶來新想法與幫助社區的人,我們需要建造更多可負擔房屋,需要用真正的方案解決無家可歸問題,我們需要適當資助19區的公共教育,幫助支持我們的孩子和下一代居民。」

他擔任舊金山華裔選民教育委員會行政主任多年,又如何爭取在明年3月初選的亞裔選票呢?

李志威說︰「我為社區工作了很多年,為超過10萬名的亞裔選民在舊金山登記投票,我認為亞裔美國選民知道我是誰,知道我已為社區工作了很多年。」

李志威今次的競選得到丁右立和現任市參事陳詩敏在內的多位華裔官員支持,他曾分別在2012、2016和2020競選市參事,但都以失敗告終,選民將於明年3月初選中投票選出前兩名候選人進入11月大選,最後決選出代表19選區的加州眾議員。

