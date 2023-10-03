【加州新聞】紐森宣布委任勞工領袖Laphonza Butler完成范士丹餘下任期

【KTSF 張麗月報導】
加州民主黨資深聯邦參議員范士丹上週四晚離世，加州州長紐森隨即在週日宣布，委任勞工領袖Laphonza Butler去完成范士丹在參議院餘下的任期，到明年底。
44歲的Butler是Emily’s List的主席，這個組織被視為是籌款機構，致力推選支持墮胎權的民主黨女性，她也是民主黨的策略師，以及賀錦麗2020年總統競選陣營的顧問。
她將會是聯邦參議院歷來第三位的非洲裔女性，以及第一位公開承認同志身份的聯邦參議員，締造歷史。
州長紐森今次只是臨時委任Bultler，去完成上星期逝世的范士丹在參議院餘下的任期到明年底。
州長辦公室表示，Butler長期以來都是加州居民，到2021年時，她因為當選Emily List組織的主席，因此從加州搬去首都華盛頓，即是說，她在宣誓就任之前，必須再次登記為加州居民和選民，預料她將於週二由副總統賀錦麗負責監誓，成為加州聯邦參議員，而賀錦麗是歷來第二位非洲裔女性聯邦參議員。
Butler沒有擔任過任何公職，但她擁有很強的背景履歷，當中包括她是勞工領袖、是Emily List組織的主席、她也積極維護性小眾的權益，以及致力維護墮胎權等。
消息指，Butler已與州長紐森協議，她承諾將不會在2024年競選聯邦參議員議席。
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