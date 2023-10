【加州新聞】紐森宣布委任勞工領袖Laphonza Butler完成范士丹餘下任期

【KTSF 張麗月報導】

加州民主黨資深聯邦參議員范士丹上週四晚離世,加州州長紐森隨即在週日宣布,委任勞工領袖Laphonza Butler去完成范士丹在參議院餘下的任期,到明年底。

44歲的Butler是Emily’s List的主席,這個組織被視為是籌款機構,致力推選支持墮胎權的民主黨女性,她也是民主黨的策略師,以及賀錦麗2020年總統競選陣營的顧問。

她將會是聯邦參議院歷來第三位的非洲裔女性,以及第一位公開承認同志身份的聯邦參議員,締造歷史。

州長紐森今次只是臨時委任Bultler,去完成上星期逝世的范士丹在參議院餘下的任期到明年底。

州長辦公室表示,Butler長期以來都是加州居民,到2021年時,她因為當選Emily List組織的主席,因此從加州搬去首都華盛頓,即是說,她在宣誓就任之前,必須再次登記為加州居民和選民,預料她將於週二由副總統賀錦麗負責監誓,成為加州聯邦參議員,而賀錦麗是歷來第二位非洲裔女性聯邦參議員。

Butler沒有擔任過任何公職,但她擁有很強的背景履歷,當中包括她是勞工領袖、是Emily List組織的主席、她也積極維護性小眾的權益,以及致力維護墮胎權等。

消息指,Butler已與州長紐森協議,她承諾將不會在2024年競選聯邦參議員議席。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。