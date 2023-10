【國際新聞】曼谷商場槍擊案兩死5傷 死者包括中國人

【有線新聞】

泰國曼谷著名商場發生槍擊案,警方修訂為2死5傷,死者包括中國人和緬甸人,14歲槍手向警方棄械投降,行兇動機未明。

網上片段可見,暹羅百麗宮百貨即Siam Paragon內傳出多下槍聲,民眾慌忙逃生,部分人在商店或洗手間內躲避;商場關閉出入口。當地周二下午4時20分,身穿黑衫的疑犯在商場內持槍遊走,目擊者稱他開了逾10槍。

在當地居住的香港人胡慧冲當時正在商場咖啡店內,店員稱可給他地方藏身,但他因為想了解情況,走到店外拍攝。

警方接報到場後,下午5時10分於附近一間酒店包圍14歲疑犯,他舉起雙手並跪在地上,警員擊碎玻璃窗入內將他制服。疑犯被捕後,到場指揮善後的副內政部長及警察總長親自向他問話。警方檢獲他的手槍及身份證明文件。

商場鄰近車站事發後關閉,多輛警車和救護車亦到場,多人中槍後死亡或受傷。總理賽塔早前稱正跟進並關心傷者情況,已下令警方展開調查,亦非常關注公眾安全。

居泰港人胡慧冲案發時身處現場,他說當時情況緊張,但指泰國現時治安沒有問題,相信只是個別事件。

胡慧冲說:「我聽到槍聲,沒深究多遠,但是響亮的,並感覺到好像是有槍聲。因為在泰國我也非首次遇到這些事件,通常『是啊、有槍聲』這樣,便繼續走、繼續拍攝。我之前聽到槍聲是指大約十年前『紅衫軍事件』的時候,『紅衫軍事件』當時我也是遇到那些情況,也是聽到有槍聲那樣。」

