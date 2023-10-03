【國際新聞】曼谷商場槍擊案兩死5傷 死者包括中國人

【有線新聞】

泰國曼谷著名商場發生槍擊案，警方修訂為2死5傷，死者包括中國人和緬甸人，14歲槍手向警方棄械投降，行兇動機未明。

網上片段可見，暹羅百麗宮百貨即Siam Paragon內傳出多下槍聲，民眾慌忙逃生，部分人在商店或洗手間內躲避；商場關閉出入口。當地周二下午4時20分，身穿黑衫的疑犯在商場內持槍遊走，目擊者稱他開了逾10槍。

在當地居住的香港人胡慧冲當時正在商場咖啡店內，店員稱可給他地方藏身，但他因為想了解情況，走到店外拍攝。

警方接報到場後，下午5時10分於附近一間酒店包圍14歲疑犯，他舉起雙手並跪在地上，警員擊碎玻璃窗入內將他制服。疑犯被捕後，到場指揮善後的副內政部長及警察總長親自向他問話。警方檢獲他的手槍及身份證明文件。

商場鄰近車站事發後關閉，多輛警車和救護車亦到場，多人中槍後死亡或受傷。總理賽塔早前稱正跟進並關心傷者情況，已下令警方展開調查，亦非常關注公眾安全。

居泰港人胡慧冲案發時身處現場，他說當時情況緊張，但指泰國現時治安沒有問題，相信只是個別事件。

胡慧冲說：「我聽到槍聲，沒深究多遠，但是響亮的，並感覺到好像是有槍聲。因為在泰國我也非首次遇到這些事件，通常『是啊、有槍聲』這樣，便繼續走、繼續拍攝。我之前聽到槍聲是指大約十年前『紅衫軍事件』的時候，『紅衫軍事件』當時我也是遇到那些情況，也是聽到有槍聲那樣。」

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