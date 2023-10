【有線新聞】

美國總統拜登強調,在任何情況下,都不能允許美國停止援助烏克蘭。

拜登說:「我希望朋友們、對方(共和黨)信守諾言支持烏克蘭,他們表示將另外表決援助烏克蘭,我們在任何情況下,都不能允許美國對烏克蘭的援助中斷,我完全希望議長能夠信守承諾,確保有所需的途徑和支持,幫助烏克蘭抵禦侵略和暴行。」

拜登日前簽署的短期撥款法案,暫時避免聯邦政府停擺,讓政府在現時開支水平上,提供資金維持運作至11月中旬,但不包括對烏克蘭的援助。參議院兩黨領袖承諾,會在數周內提出支援烏克蘭的新撥款議案。

