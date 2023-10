【KTSF】

有關前總統特朗普等人被控試圖干擾2020年喬治亞州總統選舉結果一案,被告之一的保釋事務員Scott Hall,在週五與控方達成協議,承認5項輕罪。

Hall是本案第一個認罪的被告,控方指他與另外幾個被告,密謀非法接觸喬治亞州Coffee縣的投票機器,目的是取得投票數據。

他在法庭上認罪,接受5年的監守行為,罰款5千及做200個小時的社會服務。

此外,他也同意在其餘18個同案被告受審時,出庭就本案作證,他以後也不可以再參與涉及投票站的活動。

本案最令人關注的被告是特朗普,他面對13項控罪,他否認控罪。

