【KTSF 朱慧琪報導】

美國政府入稟控告Tesla位於東灣Fremont的車廠,允許針對黑人的種族主義行為。

訴訟指控Tesla車廠允許針對黑人員工的種族主義行為不斷地公開出現,訴訟指控非黑人員工在車廠內與黑人員工交談時,會使用種族歧視的字眼。

訴訟還指控車廠除了存在種族主義之外,還包括死亡威脅,若果有黑人員工投訴這種行為的話,會遭到報復。

今次的訴訟,並沒有提出具體的金錢賠償要求,但要求陪審團要Tesla向受害者支付所遭受的行為,和其他損害的賠償金。

這次並不是Tesla第一次因Fremont車廠涉嫌存在種族主義行為而面臨法律訴訟,去年,在加州提起訴訟前,Tesla否認這些指控,而Tesla則沒有對最新的訴訟作出回應。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。