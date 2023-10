【KTSF】

隨著聯邦政府停擺危機暫時解除,艦隊週(Fleet Week)在舊金山的活動,也可以如期在星期一展開。

包括藍天使等艦隊週的活動都將如期舉行,這幾天部分灣區民眾已經在天空看到壯觀的直升機等。

而灣區艦隊週的活動,也是才剛過世的前聯邦參議員Dianne Feinstein,於1981年擔任舊金山市長時一手推動的。

艦隊週活動將在週一展開,包括免費的軍樂團表演等,民眾可以上網查詢活動詳情,網址是Fleetweeksf.org。

