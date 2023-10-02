【全國新聞】美國共和黨眾議員蓋茲擬提出罷免麥卡錫職務

October 2, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Kevin McCarthy (US Congress / 資料圖片)

【有線新聞】

美國國會及時通過眾議院議長麥卡錫的短期撥款法案，避免聯邦政府停擺，但麥卡錫被共和黨強硬派批評向民主黨讓步，有共和黨人提出罷免麥卡錫。

美國國會周六及時通過麥卡錫的短期撥款議案，讓聯邦政府在現時開支水平上提供資金維持運作至11月中，法案包括160億美元救災資金，但不包括共和黨強硬派提出的大幅削減開支、移民和邊境限制。停擺危機暫時解決，但麥卡錫的議長之位出現暗湧。

佛羅里達州眾議員蓋茲接受美國有線新聞網絡訪問，透露計劃本周提出動議呼籲罷免麥卡錫，認為沒有人再相信他，眾議院需要值得信賴的新領袖，又指如果下周麥卡錫仍然是議長，只是因為民主黨幫助他。

蓋茲又批評今年1月經歷15輪投票才當選的麥卡錫，違背對保守派的承諾，達成這項短期議案。麥卡錫稱有信心不會下台，認為是蓋茲的私怨。

但並非所有共和黨人都支持蓋茲的決定，有人認為蓋茲此舉是為了引人注目，亦有人說蓋茲正因為涉及毒品等指控而被眾議院道德委員會調查，認為他更加應該下台。

一旦蓋茲提出罷免動議，議長必須在兩天內安排投票，只要有過半數眾議員支持、即217票就可以通過。而目前共和黨在眾議院有221席，如果所有人都投票支持，就可以罷免麥卡錫。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*