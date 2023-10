【全國新聞】美國共和黨眾議員蓋茲擬提出罷免麥卡錫職務

【有線新聞】

美國國會及時通過眾議院議長麥卡錫的短期撥款法案,避免聯邦政府停擺,但麥卡錫被共和黨強硬派批評向民主黨讓步,有共和黨人提出罷免麥卡錫。

美國國會周六及時通過麥卡錫的短期撥款議案,讓聯邦政府在現時開支水平上提供資金維持運作至11月中,法案包括160億美元救災資金,但不包括共和黨強硬派提出的大幅削減開支、移民和邊境限制。停擺危機暫時解決,但麥卡錫的議長之位出現暗湧。

佛羅里達州眾議員蓋茲接受美國有線新聞網絡訪問,透露計劃本周提出動議呼籲罷免麥卡錫,認為沒有人再相信他,眾議院需要值得信賴的新領袖,又指如果下周麥卡錫仍然是議長,只是因為民主黨幫助他。

蓋茲又批評今年1月經歷15輪投票才當選的麥卡錫,違背對保守派的承諾,達成這項短期議案。麥卡錫稱有信心不會下台,認為是蓋茲的私怨。

但並非所有共和黨人都支持蓋茲的決定,有人認為蓋茲此舉是為了引人注目,亦有人說蓋茲正因為涉及毒品等指控而被眾議院道德委員會調查,認為他更加應該下台。

一旦蓋茲提出罷免動議,議長必須在兩天內安排投票,只要有過半數眾議員支持、即217票就可以通過。而目前共和黨在眾議院有221席,如果所有人都投票支持,就可以罷免麥卡錫。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。