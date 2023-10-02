【全國新聞】Powerball多寶獎金升至10.4億元 週一晚開彩

【KTSF 馮政浩報導】

10月2號星期一晚開獎的Powerball獎券多寶獎金，估計稅前金額高達10億4千萬元。

星期六晚開彩的Powerball勁球獎券，無人全中6個號碼，於是星期一10月2號晚開獎的多寶獎金，估計稅前金額高達10億4千萬元。

這個數目是Powerball獎券史上第四高彩金，也是今年第二高。

自從今年7月19日Powerball派出10億8千萬多寶獎金之後，已經連續32次無人中大獎。

Powerball 每星期開獎三次，每個星期一、星期三和星期六，在加州時間晚上7時59分開獎。

贏取Powerball多寶獎金要6個號碼全中，機會是2億9220萬分之一。

這一期的大約10億4千萬元稅前獎金，是用分開29年領取年金的金額計算。大部分得獎者都會一次過提取全部現金。

如果星期一的頭獎中獎者，馬上提取所有獎金，稅前金額大約是4億7820萬元。

可以購買Powerball的地方，包括全國45個州，以及首都華盛頓、波多黎各和美屬處女島（U.S. Virgin Islands）。

而星期二10月3號晚上開獎的Mega Millions彩票，亦出現巨額多寶獎金，頭獎稅前金額估計是3億3660萬元。

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