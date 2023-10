【有線新聞】

本年度諾貝爾醫學獎,由兩位為研發新型肺炎疫苗奠下基礎的學者共同獲得。

諾貝爾醫學委員會在瑞典公布得獎結果,讚揚兩名得獎者,匈牙利生物化學家考里科及美國醫學家韋斯曼,指他們的研究成果對抗疫發揮重要作用。

他們於90年代提出向細胞發出經基因工程改造的特定mRNA,即是信使核糖核酸,指示細胞製造出攻擊特定病原體的蛋白。

2020年面世的mRNA疫苗就是以兩人的研究打下基礎,為對抗新型肺炎打開新局面。兩人將會平分1,100萬瑞典克朗獎金,今年的獎金增加了100萬克朗。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。